Este domingo se desarrolló la décima jornada de formalización en el marco de la "Operación Apocalipsis", operativo policial que destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería que ofrecía servicios a personas encarceladas a cambio de dinero, principalmente en Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

En esta audiencia, terminaron los alegatos de la Defensoría Penal Pública y comenzaron las respuestas de la Fiscalía. El fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, afirmó que eventualmente podría aumentar el número de involucrados, más allá de los 71 actualmente imputados.

Ante esto, la defensora privada de cinco acusados, María Ignacia Barrera, señaló: "Entiendo que se han otorgado nuevos nombres de personas que también estarían involucradas, y ahí viene la segunda parte de esta causa, donde efectivamente podrían caer más personas, sobre todo funcionarios".

"No sabemos cuál será el número total de detenidos finalmente o de involucrados en esta causa, pero de que existen órdenes de detenciones vigentes y pendientes, existen. Si ya hoy tenemos setenta y tantos imputados, no me parecería extraño que pudiésemos superar los 100", estimó.

Hasta ahora, son 22 los imputados que se allanaron a la medida cautelar de prisión preventiva que propuso la Fiscalía, así que falta resolver las cautelares de otros 41. A ellos se suman los ocho imputados a quienes ya se les aplicaron medidas: seis de ellos fueron enviados a arresto domiciliario total y dos a prisión preventiva.

