Partamos por Casa: Los 60 años del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
En este capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa, conversamos sobre la conmemoración de los 60 años de historia -recién cumplidos- del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hablamos con Pía Castelli, coordinadora nacional del área social de la cartera, y con Carolina Ramírez, encargada de su equipo de estudio y evaluación.

También hablamos acerca del retiro de asbesto en el condominio El Bosque de La Pintana junto a la dirigenta social Stephanie Hurtado, y a la encargada del plan "Comunidad sin asbesto", Carolina Contreras, quien entregó detalles sobre el proceso busca mejorar la calidad de vida de 1.400 familias.

Finalmente, abordamos el inicio de obras de dos conjuntos habitacionales: en Punitaqui y Ovalle, Región de Coquimbo, donde 54 familias colocaron "la primera piedra" de sus futuros hogares.

