Bachelet afirma que en Ucrania ambas partes han violado normas internacionales

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que los dos bandos en el conflicto de Ucrania han violado las normas internacionales aplicables en tiempos de guerra, aunque las fuerzas rusas lo han hecho a una escala mucho más grave.

"Si bien todavía debemos tener acceso a los territorios ocupados por las fuerzas rusas hemos documentado que ambas partes han cometido violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario internacional", señaló al presentar el último informe de su oficina sobre la situación en Ucrania.

"Aunque a una escala mucho menor, también parece probable que las fuerzas armadas ucranianas no hayan cumplido totalmente" con esas normas en los territorios del este del país, que son los que Rusia quiere que queden bajo su control total y donde concentra su capacidad militar.

Bachelet mencionó que los Servicios de Seguridad de Ucrania y la Policía Nacional habrían arrestado a unas mil personas sospechosas de apoyar a las fuerzas rusas y a sus milicias.

"Nos preocupa que los arrestos no se hagan de acuerdo con las obligaciones de Ucrania. También hemos documentado doce casos de pueden ser de desapariciones forzadas por parte de cuerpos de seguridad ucranianos", agregó.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado 4.889 muertes de civiles, entre ellos 335 niños, aunque se recalca que las cifras reales pueden ser considerablemente más altas.

La mayoría de las muertes ocurrieron en ataques con artillería pesada en zonas pobladas.

