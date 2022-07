Bombardeo al puerto ucraniano de Odesa sacude acuerdo del grano en plena crisis mundial de alimentos

Los ataques de este sábado contra el puerto comercial de Odesa, clave para la exportación de cereales ucranianos, levantaron las protestas de Kiev y la condena de la comunidad internacional, incluida la ONU, garante del acuerdo alcanzado apenas 24 horas antes en Estambul.

Tras denunciar varios ataques con misiles, Kiev acusó a Moscú de haber "escupido" en la cara a la ONU y Turquía, y de socavar al acuerdo destinado a posibilitar las exportaciones de grano a través del Mar Negro y a paliar la escasez de cereales en todo el mundo.

Rusia deberá asumir "toda la responsabilidad" si se rompe ese acuerdo, indicó un portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, según el portal Ukrinform, para recordar el papel de supervisores del acuerdo del secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Es un ataque de (el presidente ruso) Vladímir Putin ante al secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan", según el comunicado emitido por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oleg Nikolenko.

It took less than 24 hours for Russia to launch a missile attack on Odesa’s port, breaking its promises and undermining its commitments before the UN and Türkiye under the Istanbul agreement. In case of non-fulfillment, Russia will bear full responsibility for global food crisis. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 23, 2022

Rusia está "socavando" el acuerdo, destinado a establecer corredores para la exportación de cereales desde el Mar Negro, afirmó por su parte el asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, a través de su cuenta en Telegram.

CONDENA DE LA ONU

El propio Guterres condenó a continuación "de forma inequívoca" los ataques rusos perpetrados contra Odesa, a través de un mensaje en la red social Twiter del viceportavoz del secretario general de la ONU, Farhan Haq.

En ese mensaje se recuerda que "ayer, todas las partes asumieron compromisos claros para garantizar el movimiento seguro de granos ucranianos y productos relacionados".

"Estos productos se necesitan desesperadamente para abordar la crisis alimentaria mundial y aliviar el sufrimiento de millones de personas necesitadas en todo el mundo. La plena implementación por parte de la Federación Rusa, Ucrania y Turquía es imperativa", finalizaba el mensaje.

Secretary-General @antonioguterres unequivocally condemns reported strikes today in the Ukrainian port of Odesa.



Full implementation of the commitments made yesterday by the Russian Federation, Ukraine and Turkey is imperative: https://t.co/naL2UnYJ0R — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) July 23, 2022

LA RESPUESTA DE EEUU Y LA UE

Las reacciones de rechazo se extendieron asimismo a la diplomacia de Estados Unidos, cuya embajadora en Kiev, Bridged Brink, recordó a través de twiter que el acuerdo sobre los cereales no lleva firmado ni 24 horas y que Rusia debía rendir cuentas por lo ocurrido.

Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2022

Por parte de la Unión Europea (UE), el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó "firmemente" este sábado el ataque y criticó a Moscú por su agresión contra un objetivo "crucial" para exportar cereal.

"Alcanzar un objetivo crucial para la exportación de cereal tras la firma de los acuerdos de Estambul es particularmente reprobable", escribió Borrell en su perfil de Twitter, para añadir que el ataque también "vuelve a demostrar el desprecio total de Rusia por el Derecho y los compromisos internacionales".

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2022

PUERTO CLAVE

Según fuentes del Ministerio de Agricultura ucraniano, citadas por Ukrinform, en el puerto de Odesa hay cereales almacenados dispuestos para la exportación, aunque sin concretarse su volumen.

"No vamos a detallar esa carga, porque es competencia del departamento de Infraestructuras. Pero se están preparando los primeros envíos para mañana o pasado mañana", de acuerdo con ese medio

Las autoridades ucranianas informaron previamente este sábado de una serie de ataques rusos sobre el puerto comercial de Odesa.

"El enemigo atacó el puerto comercial marítimo con misiles de crucero clase Kalibr. Dos misiles fueron derribados por las defensas ucranianas, mientras que dos golpearon la infraestructura del puerto", informaron fuentes ucranianas desde Odesa.

En ese primer comunicado se recordaba ya el papel clave de ese puerto para la exportación de cereales, así como el acuerdo alcanzado en Estambul con Rusia en este ámbito.

Ese acuerdo, auspiciado por Turquía y Naciones Unidas, contempla un corredor marítimo para aliviar la crisis alimentaria provocada por el bloqueo ruso a los puertos ucranianos del Mar Negro.

Permitirá en concreto que buques de carga puedan exportar desde tres puertos ucranianos -el de Odesa, junto a los de Pivdennyi y Chornomorsk- alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados de silos.

El acuerdo fue suscrito en Turquía, por separado y con dos firmas en paralelo, por el ministro de Defensa de Rusia, Serguei Shoigu, y el ministro de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov.