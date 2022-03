Canadá enviará sistemas antitanque y munición a Ucrania

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció este lunes el envío a Ucrania de sistemas antitanque y munición para combatir la invasión rusa, a la vez que Canadá estudia prohibir las importaciones de petróleo de Rusia.

Durante una comparecencia ante la prensa, Trudeau dijo que se trata del tercer envío de material militar de Canadá a Ucrania y el primero de armamento letal, ya que hasta ahora se había mandado al país europeo casos, chalecos antibalas, máscaras de gas y sistema de visión nocturna.

El primer ministro canadiense también declaró que Canadá proporcionará aviones militares de transporte para el envío de suministros.

"Hoy estamos anunciando que suministraremos a Ucrania con sistemas de armas antitanque y munición modernizada", dijo Trudeau.

La ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, especificó posteriormente que Canadá enviará 125 sistemas Carl-Gustaf, producidos por la firma sueca Saab, y que forman parte del inventario de las fuerzas armadas canadienses.

El sistema Carl-Gustaf es transportado y operado por un solo soldado y puede ser empleado contra edificios, vehículos blindados, búnkers y vehículos ligeros.

We also intend to ban all imports of Russian crude oil. The sector accounts for more than one third of Russia’s federal budget revenue and, even though Canada has barely imported any Russian oil and gas in recent years, this move sends a powerful message.