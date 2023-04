CNN reveló video en que un militar ruso decapita a un soldado ucraniano

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a la comunidad internacional y a sus líderes que actúen de urgencia con medidas concretas que ayuden a Kiev a derrotar a Rusia, tras la aparición de un video en que un supuesto soldado ruso decapita a un prisionero de guerra ucraniano.

"Es algo que nadie en el mundo puede ignorar: la facilidad con la que matan estas bestias", dijo Zelenski en un video grabado desde la oficina presidencial en el que afirma que no se trata de un caso aislado, sino de "la nueva normalidad" que intentaría imponer Rusia.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW