El viaje de Zelenski a Washington, preparado en secreto y con preocupación

El viaje del presidente ucraniano a Washington de este miércoles ha sido preparado bajo un "estricto secreto" y con mucha preocupación para garantizar la seguridad del mandatario europeo, señaló este miércoles el diario The New York Times.

El diario cita como fuentes a altos funcionarios de la administración estadounidense que hablaron bajo condición de anonimato sobre las "preocupación" en Washington para organizar esta visita, la primera de Zelenski al extranjero desde que se inició la invasión rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero.

La Casa Blanca no ha sido ajena a "los riesgos involucrados en una visita de este tipo eran altos", ya que el mandatario ucraniano afronta una guerra en sus país, por lo que la planificación de su llegada a EE.UU. "se había llevado a cabo bajo un estricto secreto".

La Casa Blanca anunció esta madrugada la visita de Zelenski, que después confirmaría el propio mandatario ucraniano, y que incluirá una intervención ante una sesión conjunta de las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.