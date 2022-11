OIEA no encontró indicios de "bomba sucia" atómica en Ucrania

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este jueves de que sus inspectores no han hallado rastros de que en Ucrania se haya intentado fabricar una bomba atómica "sucia", tras inspeccionar tres lugares concretos en el país atacado.

"Nuestra evaluación técnica y científica de los resultados que tenemos hasta ahora no mostró ningún signo de actividades y materiales nucleares no declarados en estos tres lugares", dijo en un comunicado el director general del OIEA, Rafael Grossi.

Recordó que en los últimos días, los expertos de la agencia nuclear de la ONU que dirige han llevado, y completado, "actividades de verificación sobre el terreno en tres lugares de Ucrania, a petición del Gobierno de este país".

Según Grossi, los inspectores pudieron efectuar "todas las actividades que el OIEA había previsto realizar y tuvieron acceso ilimitado a los lugares".

"Basándose en la evaluación de los resultados disponibles hasta la fecha y en la información proporcionada por Ucrania, el organismo no encontró indicios de actividades y materiales nucleares no declarados en los lugares", afirmó el director general.

Añadió que más adelante, y "lo antes posible", el OIEA informará "sobre los resultados del muestreo medioambiental".

