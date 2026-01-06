Polonia descarta enviar tropas de paz a Ucrania pero asumirá rol logístico en eventual acuerdo

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, reiteró este martes que su país no enviará tropas de paz a Ucrania bajo ningún escenario, en el marco de las eventuales garantías de seguridad que podrían acompañar un acuerdo para poner fin al conflicto con Rusia.

Al término de la cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios, realizada en París, Tusk aseguró que no existe ninguna expectativa por parte de los países aliados respecto a un despliegue militar polaco en territorio ucraniano.

"No hay ninguna expectativa de parte de nuestros socios de que vayan a estar presentes tropas polacas en Ucrania en ningún escenario", afirmó en declaraciones citadas por la agencia polaca PAP.

No obstante, el jefe de Gobierno destacó que Polonia está dispuesta a desempeñar un rol clave en el respaldo a otros países que sí evalúan el envío de tropas.

"Polonia será el país líder cuando se trate de cuestiones logísticas y organizativas", sostuvo. Tusk también subrayó la necesidad de mantener la presión internacional sobre Rusia para forzarla a negociar un acuerdo de paz y valoró la disposición mostrada por los miembros de la coalición y por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Finalmente, señaló que la posibilidad de una solución al conflicto se ha vuelto "realmente prometedora" y aseguró que, semana a semana, el fin de la guerra se percibe cada vez más cercano.