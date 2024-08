Rusia y Ucrania intercambiaron 230 prisioneros de guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció la recuperación de 115 prisioneros de guerra que se encontraban en cautiverio ruso, en la jornada en la que Ucrania celebra su Día de la Independencia.

"Otros 115 defensores volvieron hoy a casa. Estos son soldados de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Marina y de la Guardia de Fronteras del Estado", escribió en sus redes sociales junto con fotos que muestran a los exprisioneros envueltos en banderas ucranianas.

Unos minutos antes el Ministerio de Defensa de Rusia había informado del intercambio entre los dos países de 230 prisioneros de guerra, apresados en el caso de los rusos durante la incursión fronteriza ucraniana en la región de Kursk.

"A cambio, 115 soldados han sido entregados al Ejército ucraniano", señala el comunicado de Defensa en Moscú.

Another 115 of our defenders have returned home today. These are warriors of the National Guard, the Armed Forces, the Navy, and the State Border Guard Service.



We remember everyone. We are searching for them and making every effort to bring them all back.



I am grateful to each… pic.twitter.com/XiMAeANsOd