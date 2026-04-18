Sujeto perpetró tiroteo en calle y supermercado de Kiev: Al menos seis muertos y 15 heridos

Seis personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas al disparar contra ellas un hombre que resultó abatido por operativos de las fuerzas especiales de la Policía en Kiev, informó este sábado el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

"Una mujer que estaba entre los diez hospitalizados con heridas también ha muerto. Su identidad ha sido establecida, la mujer tenía unos 30 años", escribió en su cuenta de Telegram.

Antes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que al menos cinco personas habían muerto y otras diez resultaron heridas en el tiroteo, que se produjo en la calle y en un supermercado.

"Actualmente hay cinco muertes confirmadas. Mis condolencias a los familiares y seres queridos", escribió en su cuenta de Telegram sobre el suceso, en el que el jefe de Estado dijo que se registraron diez heridos.

Zelenski afirmó que fue informado por el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, de la "neutralización de un atacante" después de que "abriera fuego sobre gente" en Kiev.

Sujeto incendió apartamento antes del ataque y "tomó rehenes" durante intervención

El presidente ucraniano también aclaró posteriormente en otro mensaje en Telegram que, tras las primeras investigaciones, se supo que el atacante, antes de salir a la calle a disparar, había causado un incendio en un apartamento.

"Había cometido delitos anteriormente. Había vivido en la región de Donetsk y nació en Rusia", abundó el jefe de Estado ucraniano, al aludir a una región del este ucraniano ocupada actualmente en gran parte por las fuerzas invasoras rusas.

"Todas las circunstancias están siendo investigadas", había dicho antes Zelenski, que apuntó que espera una rápida investigación.

"He dado la orden al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional de Ucrania para que faciliten toda la información verificada sobre este incidente", señaló Zelenski poco después de que Klimenko informara, también en Telegram, de que el atacante fue "neutralizado".

"El autor del tiroteo en Kiev ha sido neutralizado durante la intervención", escribió Klimenko al aludir a la operación de las fuerzas especiales de la Policía ucraniana, que "irrumpieron en el supermercado" donde se encontraba el agresor.

El incidente se produjo en el distrito de Holosíiv, al sur de la capital de Ucrania.

Autoridades investigan el hecho como acto terrorista

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó este sábado que investiga como acto terrorista el ataque.

"Investigadores del Servicio de Seguridad de Ucrania han clasificado el tiroteo de civiles y la toma de rehenes en el distrito de Holosíiv de Kiev como un acto terrorista", informó el SBU en un comunicado.

"Según la información disponible, el crimen fue cometido por un hombre nacido en 1968 que estaba armado con un arma registrada", precisó la nota del SBU, en cuyo balance del ataque figuran seis personas muertas y siete hospitalizados con heridas de diversa consideración.

En el incidente, el hombre, tras causar un incendio en un apartamento de Kiev, disparó por la calle a varios viandantes y en un supermercado, donde tomó además a varias personas como rehenes antes de ser abatido por operativos de las fuerzas especiales de la Policía.

"El SBU, la Policía Nacional y la Fiscalía están tomando medidas exhaustivas para esclarecer todas las circunstancias del incidente, incluidos los posibles motivos del autor de los disparos", abundó el SBU en su comunicado.

Posteriormente, Klimenko precisó que el tirador disparó por la calle mientras caminaba con un arma larga que tenía registrada.

"Por el camino, disparó a cuatro de nuestros ciudadanos; al quinto, que era un rehén, le disparó directamente dentro de la tienda", según recogió la agencia ucraniana Ukrinform.

Una sexta persona murió después como consecuencia de las heridas de arma de fuego, según explicó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

El ministro del Interior apuntó que, una vez en el supermercado, el tirador no planteó ninguna exigencia a los negociadores de la Policía.

Tras hablar con negociadores durante 40 minutos, tiempo en que los responsables de la negociación le ofrecieron llevar torniquetes al interior del supermercado, ya que allí había una persona herida, las autoridades no encontraron el modo de hacerle deponer su actitud.

"No reaccionó. Por lo que se dio la orden de neutralizarlo, especialmente después de que disparara a un rehén", según las declaraciones de Klimenko recogidas por Ukrinform.