Trump: Hay que discutir "posibles intercambios de territorio" en Ucrania

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes al inicio de su reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos en Washington que es necesario hablar de "posibles intercambios" de territorio en Ucrania, en referencia a las exigencias planteadas por Moscú para alcanzar la paz.

"Debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual. Esto significa la zona de guerra, las líneas de guerra que son bastante obvias, y muy tristes, de hecho", dijo Trump.

El intercambio de territorios, una propuesta lanzada por el presidente ruso Vladímir Putin y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk, Kiev califica de intolerable e inconstitucional el intercambio de territorios propuesto por Putin.

Propuestas de Trump para la paz

Por otra parte, Trump insistió hoy en que durante el encuentro que mantuvo con Putin la semana pasada, el mandatario ruso "acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania".

"Este es uno de los puntos clave que debemos considerar, y también lo vamos a debatir en la mesa. En esencia, Optimista en un acuerdo colectivo que disuada cualquier agresión futura contra Ucrania.", afirmó el mandatario estadounidense, que dijo horas antes que hoy podría presentar a Zelenski una propuesta en ese sentido.

A ese respecto, Trump insistió en que "Las naciones europeas soportarán gran parte del peso en despliegues militares en Ucrania." para garantizar su seguridad y evitar hipotéticos futuros intentos de invasión rusos.

"Les vamos a ayudar y vamos a lograr que (Ucrania) sea muy segura", añadió el magnate inmobiliario.

"Todos nosotros obviamente preferiríamos un alto el fuego inmediato mientras trabajamos por una paz duradera y tal vez algo así podría suceder en este momento, pero no está sucediendo", aseguró Trump, que tras su reunión con Putin de la semana pasada descartó por el momento la posibilidad de un cese al fuego preventivo.

Búsqueda de un acuerdo trilateral

El presidente estadounidense ha dicho que llamará a Putin tras el encuentro de hoy y Optimista sobre una posible reunión a tres entre presidentes de Rusia, Ucrania y EE.UU. para lograr un acuerdo de paz.

El propio Zelenski dijo también durante una primera reunión bilateral celebrada hoy en la Casa Blanca con Trump que los ucranianos están "preparados para una trilateral".

A la Casa Blanca Varios líderes europeos han acudido para mostrar su apoyo incondicional a Ucrania.

Son el secretario general de la OTAN, presidenta de la Comisión Europea, presidentes de Francia y Finlandia., Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.