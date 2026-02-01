Ucrania afirma que Starlink tomó medidas para evitar uso no autorizado por parte de Rusia

El Gobierno ucraniano afirmó este domingo que SpaceX, la empresa del magnate estadounidense Elon Musk, tomó medidas para impedir el uso no autorizado de la tecnología de internet por satélite Starlink por parte de los rusos.

"Ucrania junto con Starlink ha dado ya los primeros pasos que han dado rápidamente resultados en la lucha contra los drones rusos. El próximo paso será implementar un sistema que sólo permita operar en Ucrania a terminales autorizados", informó el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov, en sus redes sociales.

Fedórov agregó que en los próximos días se publicarán instrucciones sobre cómo registrar los terminales de Starlink operados de forma legítima. "Los terminales no verificados serán desactivados", agregó.

El ministro agradeció a Starlink y SpaceX, la empresa de Musk, su "cooperación y postura proactiva de apoyo a Ucrania".

El propio magnate estadounidense escribió este domingo en X, en respuesta a Fedórov, que los pasos tomados para detener el uso no autorizado de Starlink por los rusos "parecen haber funcionado".

"Avísenos si hace falta hacer algo más", afirmó.

Uso por parte de las fuerzas rusas

Starlink ha sido un pilar de las comunicaciones militares de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa hace casi cuatro años, pero ahora lo utilizaban cada vez más las fuerzas rusas para guiar drones en tiempo real durante ataques aéreos diarios contra objetivos militares y civiles.

"Ya tenemos cientos de casos confirmados de ataques con drones equipados con terminales Starlink contra ciudades pacíficas en la retaguardia y en el frente", denunció esta semana en redes sociales Serguí Beskrestnov, experto en radiocomunicaciones y asesor del ministro de Defensa de Ucrania.

Según éste y otros expertos, en lugar de depender de coordenadas preprogramadas, estos drones rusos de medio y largo alcance ahora son guiados manualmente por operadores rusos en tiempo real.

Rusia obtiene terminales Starlink a través de terceros países, eludiendo controles más estrictos al declararlos como equipos de uso civil.