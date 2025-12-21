Ucrania denuncia traslado forzado de civiles a Rusia y exige su retorno inmediato

El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, informó este domingo que ha exigido a su homóloga rusa, Tatiana Moskalkova, información sobre el paradero de una cincuentena de residentes de la región fronteriza de Sumi trasladados por la fuerza el sábado a Rusia, así como su devolución inmediata a Ucrania.

"Me dirigí de inmediato a la comisionada para los Derechos Humanos de la Federación de Rusia con la exigencia de que facilite información sobre el paradero de los ciudadanos ucranianos deportados ilegalmente, informe sobre las condiciones de su detención y sus necesidades más urgentes", comunicó Lubinets en su cuenta de Telegram.

Al mismo tiempo hizo un llamado a la comunidad internacional "para que realice una evaluación legal pertinente de las acciones de la Federación de Rusia y utilice todos los mecanismos de influencia disponibles para poner fin a las deportaciones ilegales de la población civil de Ucrania".

Según la información preliminar, soldados de las fuerzas armadas rusas detuvieron ilegalmente el jueves a unos cincuenta civiles, residentes de la aldea de Grabovske (Sumi), los retuvieron sin acceso a medios de comunicación ni condiciones adecuadas, y el sábado los trasladaron por la fuerza a territorio de Rusia.

"Estas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario: constituye una violación de las leyes y costumbres de la guerra, la privación ilegal de libertad y la deportación forzosa de la población civil", denunció Lubinets.

Civiles trasladados por la fuerza a Rusia

La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que las tropas rusas habían cruzado la frontera hacia Ucrania cerca de Grabovske y tras la toma del pueblo, una cincuentena de civiles, en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada, que se habían negado previamente a ser evacuados a otras zonas de Ucrania, fueron trasladados por la fuerza a Rusia.

El Estado Mayor subrayó que su negativa a ser evacuados dentro de Ucrania no legitima las acciones de las tropas rusas de trasladar por la fuerza a civiles ucranianos a Rusia.

La Dirección General de Comunicaciones señaló, asimismo, que debido al deterioro de la situación de seguridad en la región de Sumi, las autoridades locales han organizado la evacuación de los residentes de las comunidades territoriales fronterizas.

En la actualidad más de 30.000 personas ha sido evacuadas, lo que representa casi el 84 % de la población de ocho comunidades.

Alrededor del 16 %, casi 5.700 personas, se han negado a ser evacuadas, entre ellas 38 niños.