Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Ucrania reportó más de 400 ataques rusos en distintas regiones

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La ofensiva con drones y misiles se concentraron en Zaporiya y Jersón, provocando destrucción en departamentos, casas, edificios agrícolas e infraestructura.

Varias personas resultaron heridas, según el informe castrense de Kiev.

 EFE (referencial)

También se registraron ataques en las ciudades de Konotip y Kramatorsk, en la región de Donetsk.

Las autoridades ucranianas reportaron 448 ataques rusos contra 17 asentamientos de Zaporiya, además de múltiples ofensivas en otras regiones del país, que produjeron daños materiales y dejaron varias personas heridas.

Según dijo en Telegram el jefe de la administración militar de Zaporiya, Ivan Fedorov, hubo ataques aéreos, ataques con drones y bombardeos con misiles y se recibieron 37 informes sobre la destrucción de departamentos, casas, edificios agrícolas e infraestructura.

En la región de Jersón, el pasado 22 de agosto, 16 civiles resultaron heridos debido a la agresión rusa, según la administración militar de la zona.

Los rusos atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como barrios residenciales de asentamientos en la región. Al menos 11 casas particulares resultaron dañadas.

Los ocupantes también dañaron un oleducto, un garaje privado y automóviles.

En Kyiv se declaró una alerta aérea debido a la amenaza de ataques con vehículos aéreos no tripulados, pero esta se levantó esta madrugada después de 32 minutos.

Hubo también ataques con drones durante la noche en Konotip y en Kramatorsk, en la región de Donetsk, donde tres personas resultaron heridas, informaron las autoridades militares en Facebook.

