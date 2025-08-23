Ucrania reportó más de 400 ataques rusos en distintas regiones

Las autoridades ucranianas reportaron 448 ataques rusos contra 17 asentamientos de Zaporiya, además de múltiples ofensivas en otras regiones del país, que produjeron daños materiales y dejaron varias personas heridas.

Según dijo en Telegram el jefe de la administración militar de Zaporiya, Ivan Fedorov, hubo ataques aéreos, ataques con drones y bombardeos con misiles y se recibieron 37 informes sobre la destrucción de departamentos, casas, edificios agrícolas e infraestructura.

En la región de Jersón, el pasado 22 de agosto, 16 civiles resultaron heridos debido a la agresión rusa, según la administración militar de la zona.

Los rusos atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como barrios residenciales de asentamientos en la región. Al menos 11 casas particulares resultaron dañadas.

Los ocupantes también dañaron un oleducto, un garaje privado y automóviles.

En Kyiv se declaró una alerta aérea debido a la amenaza de ataques con vehículos aéreos no tripulados, pero esta se levantó esta madrugada después de 32 minutos.

Hubo también ataques con drones durante la noche en Konotip y en Kramatorsk, en la región de Donetsk, donde tres personas resultaron heridas, informaron las autoridades militares en Facebook.