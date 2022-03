Un fotoperiodista está desaparecido en la zona de combates cerca de Kiev

El fotoperiodista ucraniano Maks Levin ha desaparecido en la línea del frente cerca de Kiev, según denunció un amigo suyo, informa la agencia Ukrinform.

Su amigo, Markiian Lyseiko, dijo que la última vez que Levin se puso en contacto fue el pasado 13 de marzo, cuando se encontraba trabajando dentro del área de combate en el distrito de Vyshhorod, adonde llegó en su vehículo personal.

Dejó su vehículo cerca del pueblo de Huta Mezhyhirska y se dirigió al pueblo de Moshchun.

Ese día -cuenta su amigo- le llegó un mensaje desde el teléfono de Levin a las 11:23 de la mañana y después ya no volvió a contactar ni apareció conectado.

Ukrainian photojournalist Maks Levin goes missing near Kyiv.



According to his friend, photographer Markiian Lyseiko, Levin can’t be reached since March 13, when he traveled to the area north of Kyiv to take photographs of the hostilities there. pic.twitter.com/p7z982Us1s