Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Zelenski afirma que EE.UU. quiere poner fin a la guerra en junio

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario ucraniano afirmó "entender" que Washington atienda sus "asuntos internos", en referencia a los comicios legislativos que celebrará.

"Probablemente, meterán presión a las partes de acuerdo con su agenda", agregó.

 EFE

Zelenski apuntó que ya han propuesto a los representantes de EE.UU. un plan secuenciado para llegar a la paz: "Si los rusos están listos para acabar con la guerra, es importante fijar los términos", abundó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que la administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha propuesto poner fin a la guerra el próximo mes de junio.

"Han dicho que quieren hacerlo todo en junio. Y harán todo para asegurar que la guerra termine", dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas este sábado por la agencia ucraniana Ukrinform.

"Los estadounidenses están proponiendo que las partes pongan fin a la guerra este verano. Y probablemente metan presión a las partes de acuerdo con su agenda. ¿Por qué este verano? Entendemos que sus asuntos internos en Estados Unidos tienen un impacto y serán incluso más relevantes para ellos", explicó el presidente ucraniano.

Zelenski aludió a las próximas citas electorales en Washington, votaciones que "serán más importantes" para los políticos estadounidenses que asuntos internacionales.

El Congreso de EE.UU. se renovará en noviembre de este año, tras unas elecciones previstas para el 3 de ese mes, mientras que el Senado lo hará parcialmente en esa jornada de cita con las urnas, pues hay 35 de los 100 escaños de esa cámara en disputa.

Entre tanto, Zelenski apuntó que ya han propuesto a los representantes estadounidenses un plan secuenciado para llegar a la paz, en el que se especifican los pasos a dar por cada una de los contendientes.

"Si los rusos están listos para acabar con la guerra, es importante fijar los términos", abundó el presidente ucraniano.

