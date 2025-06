Zelenski celebró "brillante" operación contra la aviación estratégica rusa

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) afirmó este domingo haber destruido más de un tercio de los portadores de misiles de crucero estratégicos rusos en la retaguardia enemiga, durante una operación especial a gran escala llamada "Telaraña", y preparada durante más de año y medio.

Según dijeron fuentes de seguridad en declaraciones a la agencia Interfax, la operación fue supervisada personalmente por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, e ideada por el jefe del SBU, Vasil Maliuk, y su personal.

Los ataques a la aviación estratégica afectaron a los aeródromos de Diaguilevo, en la región de Riazá; Olenya, en la de Múrmansk; Bélaya, en la de Irkutsk; e Ivánovo, en la región homónima.

"Gracias a Maliuk, en la Federación Rusa han comprendido ahora el verdadero significado de la palabra 'desmilitarización'", declaró un interlocutor a la agencia.

"Fueron alcanzados el 34% de los portadores de misiles de crucero estratégicos de los principales aeródromos de la Federación Rusa", afirmó el SBU en un mensaje posterior en redes sociales.

El comunicado destaca que el costo estimado de la aviación estratégica enemiga destruida como resultado de esta operación a gran escala asciende a 7.000 millones de dólares.

🇺🇦 #Ukraine - 🇷🇺 #Russia : Ukraine struck four Russian airbases in a coordinated long-range drone attack, destroying over 40 aircraft, including Tu-95 and Tu-22M3 bombers, as well as an A-50 surveillance jet. The drones were smuggled deep into Russia, hidden inside wooden sheds… pic.twitter.com/y7L0wVTMS6

Las fuentes subrayaron que se trató de una operación muy complicada a nivel logístico.

"El SBU primero introdujo de contrabando en Rusia drones fpv (de pilotaje con visión remota) y después cabañas móviles de madera. Posteriormente, en el territorio de la Federación Rusa, los drones fueron ocultados bajo los tejados de las casas, colocadas ya en camiones. En el momento oportuno se abrieron a distancia los tejados de las casas y se volaron los drones para alcanzar a los bombarderos rusos", explicó un interlocutor.

Agregó que "las personas que participaron en esta histórica operación especial llevan mucho tiempo en Ucrania", por lo que "si el régimen de (el presidente ruso, Vladímir) Putin, detiene demostrativamente a alguien, será otra producción más para el auditorio nacional".

Entre los aparatos alcanzados figuran aviones A-50, Tu-95 y Tu-22 M3, según las fuentes.

Rusia reconoció afectación a sus naves

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que el ataque ucraniano alcanzó aeródromos militares en la región norteña de Múrmansk y la siberiana de Irkutsk, situada a más de 6.000 kilómetros de Kiev.

El comunicado castrense admite que los drones, que fueron lanzados por control remoto desde el remolque de camiones de gran tonelaje, impactaron en varios de los aviones estacionados en las pistas de aterrizaje.

En los videos subidos en los canales de Telegram de Baza y Mash, entre otros, se pueden ver grandes columnas de humo, y cómo la policía y los militares intentan en vano derribar los drones con disparos de fusil.

El ataque contra el aeródromo Bélaya en Irkutsk fue el primero realizado contra territorio de Siberia, según confirmó el propio gobernador regional, Ígor Kobzev.

The first Ukrainian drone attack of the war has occured in Russia's Siberia region, according to Baza.



Governor of Irkutsk oblast says that the attack targeted a military unit in the village of Sredniy. https://t.co/11gTaXOK3E pic.twitter.com/MQykXkUM1p