Zelenski denuncia que las fuerzas rusas han destruido el 90% de Mariupol

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que más del 90 por ciento de la ciudad de Mariupol, a orillas del mar de Azov y tomada por las fuerzas rusas hace aproximadamente un año, ha sido destruida como resultado de la guerra.

"Casi medio millón de personas solían vivir allí. Y ahora no queda prácticamente ninguna casa intacta", declaró Zelenski en un mensaje difundido en sus redes sociales junto con un video en el que se comparan imágenes de satélite de 2021 y 2023.

Mariupol.

Almost half a million people once lived there. And now there are almost no intact houses left. The 🇷🇺 terrorist state did everything to kill this city. Over 90% of Mariupol is destroyed. pic.twitter.com/dgFkAedbC7