"Muy crítico": Padre de motorista atropellado por Fran Maira detalla estado de salud del joven

Luis Zapata Jaramillo, padre del motorista que fue atropellado por Fran Maira en Lo Barnechea, apareció para detallar el estado de salud de su hijo.

En conversación con la prensa, el hombre -de nacionalidad colombiana- explicó que Mayerson, nombre del joven de 23 años, se encontraba trabajando como repartidor de delivery mediante una app al momento del accidente.

"La salud de mi muchacho está muy crítica. Esperemos que con la ayuda de Dios pues, todo nos salga adelante, a todos", partió diciendo, además de señalar que la familia no tiene nada contra la figura televisiva, ya que "ella no salió a matar a mi hijo ni mucho menos".

En este contexto, Zapata detalló que el joven "tiene fractura cerebral, craneal" y que, durante la noche, fue intervenido quirurjicamente para ponerle "un catéter en el cráneo".

"Tiene el hígado destrozado, tiene las costillas destrozadas del lado derecho, tiene un pulmón destrozado que le afecta para respirar. Lógico, como la costilla está quebrada le trabaja al contrario, él respira y la costilla lo presiona hacia adentro al revés", agregó.

Por su parte, la exchica reality se encuentra detenida y, según confirmó Fiscalía Oriente, pasará a control de detención durante la tarde.