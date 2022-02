La Unión Europea financiará por primera vez armas en un conflicto, en apoyo a Ucrania

La Unión Europea (UE) acordó este domingo, por primer vez en su historia, organizar y financiar, con 500 millones de euros, el aprovisionamiento de armas en una guerra en un país tercero, en este caso la que libra Ucrania contra el invasor ruso.

"Hemos decidido utilizar nuestras capacidades para dar armas, armas letales, asistencia letal al Ejército ucraniano, por valor de 450 millones de paquete de apoyo, y 50 millones más para suministros no letales, como combustible y equipos de protección", anunció el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una rueda de prensa al término de una videconferencia de ministros comunitarios del ramo.

Éstos llegaron a un acuerdo político a fin de utilizar la Facilidad Europea para la Paz (FEP) para financiar equipos militares en su mayoría letales, pero también no letales y material médico, en apoyo de Ucrania.

Ese fondo, que empezó a funcionar en 2021 y que en siete años contará con 5.000 millones de euros, está al margen del presupuesto comunitario y se nutre de aportaciones de los Estados miembros.

Los ministros también acordaron hoy sancionar a otra veintena de oligarcas, políticos y altos directivos de empresas que apoyan el régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, así como cerrar el espacio aéreo de la UE a los vuelos rusos.

Igualmente, acordaron excluir a varios bancos rusos del sistema de pagos interbancarios SWIFT, así como formalizar la paralización de las transacciones con el Banco Central de Rusia y vetar las transmisiones de medios prorrusos como Russia Today o Sputnik, acusados de difundir desinformación y mensajes "tóxicos".

Las medidas se irán adoptando legalmente en las próximas horas, en procedimiento escrito -ya que la reunión de los ministros hoy por videoconferencia tiene un carácter informal- y, a continuación, entrarán en vigor en cuanto sean publicadas en el Diario Oficial de la UE.

