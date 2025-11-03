Francia amenaza con prohibir Shein por la venta de muñecas sexuales para pedófilos

El Gobierno francés amenazó este lunes con la prohibición de la plataforma china Shein en caso de que reincida en prácticas como la venta de muñecas de carácter sexual "con apariencia infantil", por la que fue reprendida en los últimos días.

"Quiero ser muy claro: si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de la plataforma Shein al mercado francés. Así lo establece la ley", señaló el ministro de Economía, Roland Lescure, en una entrevista con la cadena BFM y la emisora de radio RMC.

Lescure explicó que esta clase de medidas se pueden tomar en caso de actos terroristas, tráfico de estupefacientes y objetos de naturaleza pedófila si la plataforma no hubiera retirado los productos en cuestión en menos de 24 horas o si en el futuro hay reincidencias.

En cualquier caso, aseguró que ya hay una investigación judicial para aclarar por qué las citadas muñecas sexuales eran vendidas en el sitio web.

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes gala dio la alerta el sábado, tras constatar "que el sitio web de comercio electrónico Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil".

"Su descripción y categorización en el sitio web hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos", señaló la agencia en un comunicado.

Conflictos paralelos

No es el primer encontronazo entre las autoridades francesas y este gigante chino, que en Francia y Europa en general es objeto frecuente de quejas por competencia desleal.

En Francia, ha sido objeto de varias sanciones relacionadas con la imposición ilegal de "cookies" (ficheros pequeños que se almacenan en los equipos que se conectan a las webs que visitan los internautas, y que éstas utilizan con mucha frecuencia para enviarles publicidad selectiva) y sin informarles correctamente, la última el pasado septiembre con una multa de 150 millones de euros.

El Gobierno francés también se propone imponer, a partir de 2026, una tasa de 2 euros a los pequeños paquetes procedentes de fuera de la Unión Europea, con Shein y otros sitios chinos, como Temu, especialmente en la mira.

El mes pasado, además, Shein anunció que iba a abrir su primera tienda física en París, en el centro comercial BHV, que normalmente comercializa productos franceses.

Dado que es un lugar histórico y un emblema de París, el desembarco del gigante chino de bajo costo causó un fuerte revuelo y una petición en línea superó las 100 mil firmas en contra, pero el proyecto, por el momento, sigue adelante, con fecha de apertura del espacio de Shein prevista para el 5 de noviembre.