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Tópicos: Mundo | Francia

Esposa de Macron confesó que a veces se siente "triste como no lo había estado nunca"

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

La primera dama francesa afirmó que ha visto "la parte negra del mundo" durante los años de presidencia de Emmanuel Macron.

Reveló que pasa "momentos de pesimismo que no tenía antes" y que en ocasiones le cuesta "ver el cielo azul".

Esposa de Macron confesó que a veces se siente
 EFE (archivo)

"Antes tenía una vida normal, hijos, un trabajo, con altos y con bajos como todo el mundo", comentó, al recordar que los años que lleva Emmanuel Macron en el Elíseo han sido intensos.

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Brigitte Macron dice pasar en ocasiones por momentos de pesimismo y que se siente triste "como no lo había estado nunca antes" de que su marido, Emmanuel Macron, fuera elegido presidente de Francia en 2017, en una entrevista publicada por el dominical La Tribune Dimanche.

"Antes tenía una vida normal, hijos, un trabajo, con altos y con bajos como todo el mundo", comentó, antes de subrayar que los años que lleva Emmanuel Macron en el Elíseo han pasado muy rápido para ella y que han sido intensos.

En ese tiempo, dice haber visto "la parte negra del mundo, la estupidez, la maldad. A veces estoy triste como nunca había estado".

Brigitte Macron expresó que pasa "momentos de pesimismo que no tenía antes" y que en ocasiones le cuesta "ver el cielo azul".

La diferencia de edad entre ella (73 años) y su marido (48) ha sido utilizado para la propagación de rumores alimentados por las redes sociales.

Varias personas fueron juzgadas y condenadas (se dictaron sentencias de hasta seis años de cárcel) en enero por haberla acosado en línea con algunos de esos rumores, en particular por propagar la idea de que Brigitte Macron en realidad era un hombre.

En el testimonio que dirigió al tribunal, señaló que esos infundios habían tenido un fuerte impacto para ella y para su entorno.

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