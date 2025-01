Falso Brad Pitt engañó a mujer que le entregó casi todo su patrimonio

Una mujer francesa de 53 años presentó una denuncia tras ser víctima de una estafa por 830.000 euros (855 millones de pesos chilenos aprox.). Según su relato, la persona que la engañó se habría hecho pasar por el actor Brad Pitt en redes sociales durante un año y medio.

La prensa francesa informa que el estafador convenció a Anne (nombre con el que se identificó a la víctima) para transferirle el millonario monto argumentando que necesitaba dinero para operarse de un cáncer de riñón y que no podía acceder a sus cuentas bancarias debido a un complicado divorcio con Angelina Jolie.

En un programa del canal TF1, Anne declaró haberse "enamorado" de quien decía ser la estrella de Hollywood. En ese entonces, ella atravesaba un difícil momento personal con su marido, de quien estaba separándose y con quien tiene una hija.

El impostor, que inició contacto con Anne en febrero de 2023 a través de Instagram, utilizaba fotos editadas de Brad Pitt en situaciones cotidianas y llegó incluso a enviarle un video generado mediante Inteligencia Artificial (IA). "Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsquedas en línea, no las encontraba. Me decía: 'son fotos que ha hecho para mí'", contó Anne en el programa 'Sept à Huit'.

El fraude quedó al descubierto cuando, tras un año y medio de intercambios, Anne supo por los medios que Brad Pitt había comenzado una relación con Inés de Ramón. La estafa dejó a la víctima en una situación económica crítica, perdiendo casi todo su patrimonio, incluidos 775.000 euros (cerca de 800 millones de pesos chilenos) que había recibido tras su divorcio. Actualmente, Anne padece una grave depresión y está temporalmente alojada en la casa de una amiga.

Conmovida, Anne concluyó: "Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno".