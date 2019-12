Francia: Entre 800 mil y 1,5 millones de personas marcharon contra reforma de pensiones

Las manifestaciones contra la reforma de pensiones que impulsa el presidente Emmanuel Macron reunieron este jueves a unas 806 mil personas en todo el país, según el recuento de la policía, comunicado por el Ministerio del Interior.

