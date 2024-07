Francia sufrió ataque masivo contra su red de trenes de alta velocidad

Francia sufrió este viernes un ataque organizado contra la red de trenes de alta velocidad en torno a París, que ha creado graves problemas en el tráfico y que tiene lugar el día de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.

La presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, denunció "un intento de desestabilización de Francia" en un día clave para el país, como es la ceremonia de inauguración del evento multideportivo.

Los ataques consistieron en incendios provocados de forma coordinada en conductos de cables de alimentación de la señalización y de comunicaciones.

La empresa nacional francesa de ferrocarril (SNCF) comunicó "un ataque masivo" destinado a paralizar su red de trenes de alta velocidad (TGV) y que afecta a tres de las cuatro líneas de París, con aproximadamente 800.000 viajeros afectados en los próximos días.

Los problemas de circulación van a extenderse al menos durante todo el fin de semana y se producen no solo en el día de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, sino también en unos días especiales para la salida y entrada de vacaciones.

⚠️ Due to coordinated acts of malice in France, affecting several high speed lines, several high speed trains are being diverted or cancelled.

Our teams are fully mobilised in stations, in the call centers, and onboard to ensure that all passengers are informed and can reach… https://t.co/IRXQK6lCtu