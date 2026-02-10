Instituto francés ofrece cinco millones de pesos a voluntarios que pasen 10 días en cama

El Instituto de Medicina y Fisiología Espacial Medes, con sede en Toulouse (Francia), abrió una convocatoria para reclutar a 10 voluntarios que deberán permanecer diez días consecutivos acostados, a cambio de una compensación de casi 5.000 euros (poco más de 5 millones de pesos chilenos).

El estudio científico, programado para junio, busca analizar cómo se adapta el cuerpo humano a condiciones de ingravidez (condición en la que no se percibe el efecto de la gravedadn) similares a las que se experimentan en el espacio.

La investigación se realizará en tierra por solicitud del Centro Nacional de Estudios Aeroespaciales (CNES) de Francia, debido a las dificultades que implica llevar a cabo este tipo de pruebas durante vuelos espaciales.

"La idea es saber cómo se redistribuyen los fluidos del cuerpo, el agua y la sangre, en unas condiciones de ingravidez", según explicó una portavoz del Medes.

La convocatoria está dirigida a hombres de entre 20 y 40 años, con buen estado de salud, que practiquen deporte con regularidad y cuenten con un nivel adecuado de francés.

Durante el experimento, los participantes deberán permanecer en una posición levemente inclinada y seguir una dieta restringida de apenas 250 calorías diarias.