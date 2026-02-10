Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.5°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Francia

Instituto francés ofrece cinco millones de pesos a voluntarios que pasen 10 días en cama

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El estudio, que simula condiciones de ingravidez, se realizará en junio en Toulouse y busca analizar cómo se redistribuyen los fluidos del cuerpo humano.

Instituto francés ofrece cinco millones de pesos a voluntarios que pasen 10 días en cama
 Pexels (referencial)

Durante el experimento, los voluntarios deberán permanecer en reposo y seguir una dieta restringida de apenas 250 calorías diarias.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Instituto de Medicina y Fisiología Espacial Medes, con sede en Toulouse (Francia), abrió una convocatoria para reclutar a 10 voluntarios que deberán permanecer diez días consecutivos acostados, a cambio de una compensación de casi 5.000 euros (poco más de 5 millones de pesos chilenos).

El estudio científico, programado para junio, busca analizar cómo se adapta el cuerpo humano a condiciones de ingravidez (condición en la que no se percibe el efecto de la gravedadn) similares a las que se experimentan en el espacio.

La investigación se realizará en tierra por solicitud del Centro Nacional de Estudios Aeroespaciales (CNES) de Francia, debido a las dificultades que implica llevar a cabo este tipo de pruebas durante vuelos espaciales.

"La idea es saber cómo se redistribuyen los fluidos del cuerpo, el agua y la sangre, en unas condiciones de ingravidez", según explicó una portavoz del Medes.

La convocatoria está dirigida a hombres de entre 20 y 40 años, con buen estado de salud, que practiquen deporte con regularidad y cuenten con un nivel adecuado de francés.

Durante el experimento, los participantes deberán permanecer en una posición levemente inclinada y seguir una dieta restringida de apenas 250 calorías diarias.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada