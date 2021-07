La Torre Eiffel reabrió tras ocho meses de cierre por la pandemia

La Torre Eiffel de París reabrió sus puertas al público el pasado viernes, tras ocho meses cerrada por las restricciones sanitarias por el coronavirus. A partir del próximo miércoles será necesario presentar el certificado sanitario para la visita.

El monumento recibió a los primeros turistas a partir del mediodía con un aforo reducido al 50%, especialmente en el uso de los ascensores, lo que supondrá unos 13.000 turistas al día.

🇫🇷 Ça y est ! Après plus de 8 mois de fermeture je rouvre enfin mes portes. Quelle joie de vous retrouver 🤗



🇬🇧 That's it ! After more than 8 months of closure I finally reopen my doors. It's so great to see you again 🤗#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/T7hmz1wXGp