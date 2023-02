Madre y sus siete hijos murieron en un incendio en Francia

Una madre y sus siete hijos -cinco niñas y dos niños-, de entre 2 y 14 años, murieron esta madrugada en el incendio de su vivienda ubicada en la localidad de Charly-sur-Marne, a 80 kilómetros al este de París, indicaron los bomberos.

Se trata del mayor drama en una década en Francia por un incendio, cuyas llamas no pudieron ser controladas hasta primera hora de la mañana.

À Charly-sur-Marne, un tragique incendie a causé la mort de sept enfants et de leur mère. La Nation partage le choc et la peine de leur famille et de leurs proches. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés.