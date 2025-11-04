Shein entregará nombres de compradores de muñecas sexuales infantiles

La plataforma china de comercio electrónico Shein anunció su disposición a colaborar "al cien por cien" con la justicia francesa y entregará -si se lo solicitan- los nombres de los compradores de muñecas sexuales de aspecto infantil, en medio de una investigación abierta por la Fiscalía de París y que también involucra a Aliexpress, Temu y Wish.

"Cooperaremos al 100 % con la justicia; seremos totalmente transparentes con la justicia; si nos lo solicitan (la identificación), lo haremos", declaró a la radio RMC el portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat.

La Fiscalía de París anunció la apertura de cuatro investigaciones tras el descubrimiento el pasado fin de semana de la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil en la plataforma Shein. Las otras tres investigaciones judiciales afectan a las también chinas AliExpres y Temu, así como a la estadounidense Wish, tras denuncias que señalan la venta de juguetes sexuales que se asemejan a niños.

Las investigaciones, encomendadas a la Oficina para Menores (Ofmin), se refieren a la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores" en los cuatro sitios web, y a la "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica" en Shein y AliExpress.

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) francesa había dado la alerta el sábado pasado tras constatar "que el sitio web de comercio electrónico Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil" y que "su descripción y categorización en el sitio web hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos".