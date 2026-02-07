Haití traspasa el poder al primer ministro tras el fin del Consejo Presidencial de Transición

El dirigente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió este sábado el mando del país al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, quien asumirá la conducción del Poder Ejecutivo tras el término del organismo interino.

"Este 7 de febrero finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición. A partir de hoy deja de existir y de ejercer el Poder Ejecutivo. Haití no entra en un vacío: el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá las responsabilidades", declaró Saint-Cyr, presidente del CPT.

La noche del viernes se realizó una reunión entre el alto mando de la Policía Nacional de Haití, los directores departamentales y el comandante en jefe de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), el general Godfrey Otunge.

"El objetivo de esta reunión es tomar medidas para aumentar la seguridad en todo el territorio para el final de esta semana especial", escribió el director general de la PNH, André Jonas Paraison, en su página de Facebook.

El CPT fue establecido en abril de 2024 con el respaldo de Naciones Unidas para enfrentar a las bandas armadas —que controlan cerca del 90 % de Puerto Príncipe y otras localidades—, encauzar la crisis institucional, organizar elecciones generales e impulsar un referendo constitucional.

Ninguna de estas metas fueron cumplidas y el CPT concluyó su misión con notas negativas.

"Pongamos a Haití en primer lugar"

Tras asumir, Fils-Aimé afirmó estar "consciente" de las responsabilidades que enfrenta y aseguró que iniciará de inmediato su labor.

"Las prerrogativas del Ejecutivo se ejercerán escrupulosamente, respetando las instituciones y el interés superior de la nación. Pongamos a Haití en primer lugar. ¡Viva Haití!", expresó.

Asimismo, valoró la gestión de Saint-Cyr y el Consejo Presidencial: "Aprovecho para elogiar su compromiso con la continuidad del Estado y la estabilidad institucional. Señor presidente, usted es un hombre de Estado. Toda la nación lo reconoce".