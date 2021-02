Tensión máxima en Haití: Presidente Jovenel Moise se niega a abandonar el poder y acusa intentona golpista

El presidente de Haití, Jovenel Moise, reafirmó que no abandonará el poder este domingo como exigen la oposición y otros sectores del país y, en cambio, llamó al diálogo "para dar otro rumbo al país".

En un discurso difundido por redes sociales, el asediado gobernante haitiano pidió a sus opositores unirse para hacer las "reformas efectivas" a la Constitución de Haití.

"Unámonos para hacer reformas efectivas en la Constitución del país. Hoy es 7 de febrero, el presidente no se va. Sigue aquí. Sentémonos juntos para dar otro rumbo al país", dijo.

Durante su discurso, Moise dijo querer hacer un balance de sus cuatro años en el poder, y no dejó de culpar a la actual Carta Magna de la división que, según él, causa en el país.

"Acompáñame, permanezcamos juntos. Ven a buscarme para que nos sentemos a dialogar para construir una nueva Constitución y celebrar elecciones. Me quedan 364 días en el poder. No habrá transición", afirmó.

"Ha llegado el momento de reunirnos. En el año que me queda, me gustaría no tener que pasar por lo que pasé en los últimos cuatro años de mi mandato. Dejemos de construir el país sobre el papel. Construyámoslo en la realidad", insistió.

El gobernante, sin embargo, admitió haber "fracasado" en estabilizar al país, aunque culpó de "todos los males del país" a la "mafia criminal dentro del Estado" y a los "oligarcas corruptos", a quienes prometió seguir enfrentando.

"El balance más importante del país lo considero un fracaso. Se trata de la estabilidad. Desde que llegué al poder, el país nunca ha sido estable", reconoció.

Antes de su discurso, Moise anunció la detención del juez de la Corte de Casación Ivickel Dabrésil y de otras 23 personas, sospechosas de conspirar en su contra.

Para tratar de forzar la renuncia de Moise, la oposición convocó este domingo una protesta, que se está desarrollando estos momentos en Puerto Príncipe.

La oposición haitiana, los obispos y otros diversos sectores como el Consejo Superior del Poder Judicial (CPJ) han expresado que el presidente Moise debe abandonar el poder este 7 de febrero, apoyados en un artículo de la Constitución.

APOYO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA CONTINUIDAD DEL MANDATARIO

La salida de Moise es exigida desde el año pasado por la oposición, que recientemente ha realizado varias manifestaciones callejeras y una huelga general de dos días.

Los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, el Colegio de Abogados, la Iglesia católica, los jesuitas y los evangélicos también consideran que Moise debe abandonar el poder este mismo domingo.

Moise, quien gobierna por decreto tras la disolución del Parlamento (bicameral) hace un año tras no celebrarse las elecciones legislativas, ha recibido el respaldo de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, afirmó el viernes que "un nuevo presidente electo debería suceder al presidente Moise cuando su mandato finalice el 7 de febrero de 2022".

El presidente haitiano impulsa la redacción de una nueva Constitución, para lo cual ha llamado a un referéndum que piensa celebrar en abril, mientras que el calendario electoral fija los comicios presidenciales y legislativos para septiembre venidero.