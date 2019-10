Cuarto día de protestas en Irak: Ya van 40 muertos y más de mil heridos

Continúan las protestas en Irak en su cuarto día pidiendo más servicios básicos, que ya han dejado 40 fallecidos y más de 1.650 heridos.

Las manifestaciones comenzaron el pasado martes, las que se originaron para pedir mejor servicios como acceso a la electricidad y agua potable, cotra la corrupción y el desempleo.

Las protestas han dejado 40 víctimas fatales, entre ellos, tres miembros de las fuerzas de seguridad, según afirmó el integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Irak, Ali al Bayati.

Del total de los fallecidos, 17 de ellos se registraron en la provincia meridional de Di Qar, mientras que de los 1.648 heridos incluyen a 359 efectivos de las fuerzas de seguridad.

Pese al toque de queda impuesto en Bagdad y otras tres regiones, y las restricciones al acceso a internet, esta mañana se registran protestas en al menos cinco puntos de la capital y se prevé que se intensifiquen después del mediodía.

Primer ministro llama al diálogo

El primer ministro iraquí, Adel Abdelmahdi, hizo un llamado al diálogo y ofreció "a los organizadores de las manifestaciones canales de comunicación directos para abordar sus demandas y llevarlas a cabo".

Además, se ha ordenado a los involucrados en los incidentes que no utilicen la "fuerza excesiva" y defendió que las autoridades siguen las prácticas "internacionales" para mantener la seguridad durante los mismos.

"No hay soluciones mágicas y el Gobierno no puede alcanzar en un año los sueños y aspiraciones que no se cumplieron durante décadas", agregó.