Al menos 56 muertos y 28 desaparecidos por inundaciones en Irán

Al menos 56 personas murieron y 28 están desaparecidas en Irán, tras las repentinas lluvias torrenciales que comenzaron desde el pasado miércoles y provocaron inundaciones en 21 provincias del país, informó este sábado, la Organización de Rescate de la Media Luna Roja.

El jefe de la citada organización, Mehdi Valipour, indicó que 32 de las víctimas mortales pertenecen a la provincia de Teherán, recoge la agencia local iraní de noticias ISNA.

Del total de las 31 provincias de Irán, 21 tuvieron inundaciones, en el norte, sur, centro, este y oeste del país, incluido Teherán, Markazí, Yazd, Chahar Mahal Bajtiarí, Guilán y Hormozgán.

