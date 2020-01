Avión ucraniano se estrelló en Teherán sin sobrevivientes

Todos los pasajeros y tripulantes a bordo del avión de la aerolínea ucraniana UIA que se estrelló este miércoles cerca de Teherán murieron en el accidente, según la Organización de Emergencias de Irán.

El director de esta organización, Pir Hosein Kolivand, explicó a la agencia local Fars que las 176 personas que viajaban en el aparato perecieron en el siniestro.

En el avión, un Boeing 737 con destino a Kiev, se encontraban 167 pasajeros y nueve miembros de la tripulación, de acuerdo con las últimas informaciones.

El Boeing 737 salió del aeropuerto internacional iraní Imán Jomeiní con una hora de retraso y, debido a problemas técnicos, se precipitó al suelo poco después del despegue.

El vicepresidente de la Media Luna Roja de la provincia de Teherán, Ebrahim Tayik Nurí, señaló que les fue comunicado el accidente a las 06:22 hora local (02:52 GMT) y que unos 60 equipos de rescate se desplazaron inmediatamente al lugar del suceso.

A la zona, ubicada entre las localidades de Shahed y Parand, al sur de Teherán, fueron enviados también dos helicópteros y diez ambulancias, explicó Tayik Nurí.

El responsable de la Media Luna Roja indicó asimismo que ya han logrado extinguir el incendio ocasionado y que están retirando los cuerpos.

El fabricante Boeing afronta una profunda crisis tras los dos siniestros de su modelo estrella, el 737 MAX, que causaron 346 muertos y cuya producción está congelada.

#PS752 #UIA #Ukraine International Airline #B737 has crash right after take off from #Tehran pic.twitter.com/xRikKVid8I