Irán asegura haber lanzado su ataque "más devastador" mientras se intensifica la guerra

Irán afirmó haber lanzado durante la madrugada del miércoles su oleada de ataques "más dura y devastadora" desde el inicio de la guerra, en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente que también involucra al Golfo Pérsico, Líbano e Irak.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que sus misiles impactaron objetivos en Israel, incluyendo un centro de comunicaciones en el sur de Tel Aviv, además de instalaciones militares en Jerusalén y Haifa.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la detección de misiles lanzados desde Irán, aunque no detallaron los objetivos alcanzados. El servicio de emergencias Magen David Adom indicó que no se reportaron víctimas.

Ataques en el Golfo

El conflicto también se extendió a varios países del Golfo. El Ministerio de Defensa de Catar informó haber interceptado un número indeterminado de misiles tras ataques iraníes dirigidos contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Arabia Saudita reportó el lanzamiento de misiles y drones contra instalaciones petroleras, una base militar y otras ubicaciones estratégicas. En tanto, Emiratos Árabes Unidos indicó que sus sistemas de defensa "están respondiendo a una amenaza de misiles", mientras Kuwait informó que detectó cinco drones hostiles en su espacio aéreo.

Irán también aseguró haber atacado "bases enemigas americanas-sionistas" en Erbil, principal ciudad del Kurdistán iraquí.

Además, un dron impactó un complejo diplomático de Estados Unidos en Bagdad, ataque atribuido preliminarmente a milicias proiraníes.

Combates en el sur del Líbano

En paralelo, el grupo chií Hizbulá y las fuerzas israelíes protagonizaron enfrentamientos en el sur de Líbano.

Bombardeos israelíes en la zona dejaron al menos nueve muertos y 13 heridos, mientras Israel anunció nuevos ataques contra infraestructura de Hizbulá en los suburbios del sur de Beirut.

Tensión en Ormuz y caída del petróleo

La escalada del conflicto también elevó las alertas en torno al estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de energía. La agencia británica UK Maritime Trade Operations informó que un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil cerca de la zona.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos aseguró haber destruido múltiples buques de guerra iraníes, incluidos 16 barcos minadores, al acusar a Irán de amenazar "la libertad de navegación" en esa vía marítima.

Pese a la tensión, los mercados reaccionaron con una fuerte caída del petróleo. El crudo Brent retrocedió 11,28 por ciento 87,80 dólares por barril (cerca de 82 mil pesos), mientras el West Texas Intermediate (WTI) bajó 11,94 por ciento hasta los 83,45 dólares (aproximadamente 78 mil pesos)

La baja del petróleo impulsó a las bolsas asiáticas, con el índice Nikkei 225 subiendo cerca de 2 por ciento en la apertura.

Sin nuevos ataques en Teherán

Pese a que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había advertido que el martes sería el día más intenso de bombardeos sobre Irán desde el inicio del conflicto, no se reportaron nuevos ataques en Teherán durante la noche más allá de los ya informados por Israel.