Irán detuvo a la persona que grabó video del derribo del avión ucraniano

La persona que grabó un video que mostraba el momento en el que un misil derribó el avión ucraniano al sur de Teherán fue detenida, según la base Sar-Alá, de la Guardia Revolucionaria.

Este centro militar emitió un comunicado, recogido por medios oficiales como la agencia Mehr en las últimas horas, que explica que tras la publicación de estas imágenes procedió a "identificar" a su autor.

Esta detención se enmarca, según la base de Sar-Alá, en las investigaciones de "las causas y los factores involucrados en el incidente aéreo", en el que murieron 176 personas.

No queda clara la situación del detenido, cuyo video muestra una especie de fogonazo en el cielo y fue primero publicado por el periódico The New York Times y el centro de investigación independiente Bellingcat, y si este arresto es uno de los varios que anunció la víspera el Poder Judicial iraní.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4