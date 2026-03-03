Síguenos:
Mundo | Irán

Irán reporta 787 víctimas fatales tras cuatro días de ataques de Israel y EE.UU.

Publicado:
Periodista Digital: EFE

Las cifras siguen siendo provisionales debido a la interrupción de internet y a las limitaciones para acceder a las áreas bombardeadas.

 EFE

Los ataques comenzaron el 28 de febrero y derivaron en bombardeos en distintas ciudades de la región.

La Media Luna Roja iraní elevó a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, iniciados el pasado 28 de febrero.

Según informes de terreno, el organismo había informado este lunes 555 víctimas fatales, por lo que el nuevo balance representa un aumento de 232 personas en las últimas horas.

Por su parte, la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, dijo este martes que hay al menos 742 fallecidos en Irán, entre ellos, 176 menores de edad.

Además, 971 civiles resiltaron heridos, incluidos 115 niños, mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación, de acuerdo con el último informe de HRANA.

El cuarto día de guerra comenzó con nuevos ataques del Ejército de Israel contra Teherán y Beirut, después de que Hizbulá anunciara el envío de drones contra una base israelí y de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara haber destruido una sede militar de EE.UU. en Bahrein.

Durante la madrugada se registraron bombardeos cruzados sobre distintos objetivos. Estados Unidos e Israel continuaron entregando argumentos para justificar el ataque conjunto del sábado contra Irán, los que fueron rechazados por Teherán.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre terreno.

