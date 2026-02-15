Iraníes protestan ahora desde azoteas y ventanas para burlar la represión

Los iraníes volvieron a gritar consignas contra la República Islámica, aunque esta vez desde sus ventanas, más de un mes después de que las protestas antigubernamentales fueran apagadas con una violenta represión que causó miles de muertos.

Los gritos de "Muerte al dictador" y "Muerte a (Ali) Jameneí", el líder supremo de Irán, se lanzaron al unísono desde las ventanas y azoteas de las casas en el norte de Teherán en torno a las 20:00 hora local (13:30 del sábado en Chile), según constató agencia EFE.

Entre otros eslóganes destacaron también "Viva el sah" y "Esta es la consigna nacional: reza, Reza Pahlaví", en referencia al hijo del último monarca iraní, depuesto con la Revolución Islámica de 1979, que dio origen al sistema político clerical.

Estos lemas también se corearon en otros puntos de la capital iraní, según muestran imágenes publicadas en redes sociales.

Esta acción se produce tras la convocatoria realizada por Pahlaví para que los ciudadanos en Irán griten sus demandas desde sus ventanas y azoteas, una forma de protesta que se considera segura y que evita la represión en las calles, lo que también tuvo lugar la noche del 10 de febrero, víspera del aniversario del triunfo de la Revolución Islámica.

En paralelo, en la ciudad alemana de Múnich, donde se celebra la Conferencia de Seguridad de Múnich, unas 200.000 personas se concentraron en solidaridad con las movilizaciones que se produjeron en Irán entre el 28 de diciembre y el 11 de enero, las cuales comenzaron por el deterioro de la situación económica y llegaron a pedir el fin del sistema clerical.

Reza Pahlaví, que fue invitado a la conferencia, también participó en la concentración, después de afirmar en una rueda de prensa al margen del foro que ha llegado el "momento de poner fin a la República Islámica".

La diáspora iraní también protagonizó concentraciones similares en otras partes del mundo, como en las ciudades australianas de Sídney y Melbourne, y se tienen previstos actos multitudinarios en Toronto (Canadá) y Los Ángeles (Estados Unidos).

En las últimas semanas, los iraníes residentes en diversos países han llevado a cabo marchas para reclamar la caída de la República Islámica, después de la sangrienta represión de las protestas en Irán el mes pasado, que, según el balance oficial, causó 3.117 muertos.

Sin embargo, organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.008 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.