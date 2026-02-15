[VIDEO] Keshad Johnson conquistó el concurso de clavadas de la NBA

Keshad Johnson, alero de los Miami Heat, se alzó como el ganador del concurso de clavadas en el All-Stars la NBA, siendo su primera victoria tras imponerse a Carter Bryant, estrella de los San Antonio Spurs.

Ambos jugadores disputaron la fase final, después de concentrar el mayor número de puntos del jurado en una exhibición en la que también participaron Jase Richardson (Orlando Magic) y Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers) y en la que destacó la ausencia del actual campeón y triple ganador en ediciones consecutivas del concurso de mates, Mac McClung.

Johnson obtuvo una media de 49,2 en la primera pasada, siendo necesaria una remontada, pues tuvo que hacer frente a una actuación de Bryant que le valió 50 puntos, la máxima anotación del jurado.

Sin embargo, los fanáticos de la NBA criticaron duramente el nivel general de los mates, con jugadas dignas de cualquer partido regular y hasta un par de comentados bloopers.

En la ronda decisiva Bryant fue perdiendo terreno ante la arremetida de Johnson, quedándose sin tiempo para realizar algo más.

Finalmente, Keshad Johnson aseguró con un mate "sencillo" para coronarse campeón con 97,4 puntos, frente a los 93 que consiguió Bryant.

- Revisa el "Slam Dunk contest" de la NBA: