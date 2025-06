Irán se reserva "todas las opciones" tras ataque de EE.UU.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que Irán se reserva "todas las opciones" para defenderse, tras el ataque de Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares, que aseguró que "tendrá consecuencias duraderas".

"De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y sus disposiciones, que permiten una respuesta legítima en defensa propia, Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su pueblo", dijo en X.

"Los sucesos de esta mañana son indignantes y tendrán consecuencias duraderas. Todos los miembros de la ONU deben estar alarmados por esta conducta extremadamente peligrosa, ilegal y criminal", agregó.

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installations.



The events this morning are outrageous and will have everlasting…