Irán emplazó a EEUU a mostrar con acciones, y no palabras, sus verdaderas intenciones

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, dijo que "las acciones y no las palabras" mostrarán las intenciones reales del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien reiteró que Irán no busca tener armas nucleares.

Zarif respondió así a declaraciones hechas el lunes por Trump, quien afirmó en Tokio que Estados Unidos "no busca un cambio de régimen" en Irán, sino que quiere que "no haya armas nucleares".

"Hace mucho tiempo que el ayatolá Ali Jameneí dijo que no estamos buscando armas nucleares, emitiendo una fetua (edicto religioso) para prohibirlas", escribió Zarif en las últimas horas en su cuenta de Twitter.

El jefe de la diplomacia iraní agregó que "el terrorismo económico está dañando al pueblo iraní y causando tensión en la región", en alusión a las medidas adoptadas por EE.UU. desde el año pasado.

Ayatollah @khamenei_ir long ago said we're not seeking nuclear weapons—by issuing a fatwa (edict) banning them.#B_Team's #EconomicTerrorism is hurting the Iranian people & causing tension in the region. Actions—not words—will show whether or not that's @realDonaldTrump's intent