Captan último abrazo entre jóvenes antes de ser arrastrados por río en Italia

Un grupo de rescatistas de Italia, captó el desgarrador momento en el que tres amigos se dieron un último abrazo antes de ser arrastrados por la corriente de un río.

El pasado 31 de mayo los jóvenes decidieron dar un paseo cerca del río Natisone, cuyos niveles comenzaron a aumentar rápidamente luego de días de lluvias torrenciales en la zona.

Fue entonces que el grupo se refugió en una pequeña isla en medio del río, a la espera de que los trabajadores de emergencia los pudieran rescatar. Sin embargo, ninguno pudo acceder a la cuerda que les arrojaron los rescatistas, y tras darse un último abrazo, los tres fueron arrastrados por la rápida corriente.

"Les lanzamos una cuerda, pero las aguas de la inundación literalmente se los tragaron ante nuestros ojos. Los vimos desaparecer", dijo Giorgio Basile, jefe de los bomberos provinciales de Udine.

Posteriormente, dos cuerpos fueron recuperados a un kilómetro de donde el grupo fue visto por última vez, mientras que el equipo de rescate sigue trabajando para dar con el paradero de la tercera persona.

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen