Quisquillosos ladrones devuelven reloj a víctima tras darse cuenta que era una imitación

Una insólita escena ocurrida en Nápoles, Italia, se viralizó en los últimos días luego que unos quisquillosos ladrones devolvieron el reloj que acababan de robar a unos turistas suizos, tras darse cuenta que se trataba de una imitación.

Según dio a conocer CNN, los hombres se encontraban en un bar ubicado en la turística plaza Trieste e Trento, cuando fueron abordados a punta de pistola por un asaltante que les exigió entregar el reloj que uno de ellos llevaba.

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad del local, donde se puede ver cómo tan sólo 7 minutos después del asalto, se acerca otro hombre que indica que no está armado, a devolverle el reloj robado a su dueño mientras se disculpa con él.

"Lo trajeron diciendo 'Lo siento, lo siento', tal vez como un intento de que no lo reporte" comentó el afectado, Antonio Visconti, quien cree que el ladrón devolvió el reloj porque no era original de la marca suiza "Richard Mille", los cuales pueden llegar a costar alrededor de 280 millones de pesos chilenos.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39