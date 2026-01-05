Japonés causa furor al bailar icónica canción de Los Bunkers: "Nunca es tarde"

Un ciudadano japonés de casi 60 años se volvió viral en redes sociales tras publicar un video bailando una icónica canción de la banda chilena, Los Bunkers.

Se trata de Toru Utsumi, quien a sus 52 años empezó a asistir a una escuela de baile, mientras que en TikTok deja registros de interpretaciones de distintas canciones.

El video que llamó la atención del público local muestra a Utsumi interpretando la canción "Bailando solo" lanzada en 2013 por el grupo penquista, lo que rápidamente despertó comentarios de sorpresa, admiración y orgullo por la difusión internacional del tema.

"Me llamo Toru. Me encanta el baile y la música, no me importan los géneros. Bailaba twist con canciones antiguas. Parece que mi estilo de baile era bastante único. En términos modernos, lo llamaría 'excéntrico'", se detalla en el blog del adulto mayor.

Utsumi explicó además que creó su blog como una forma de registrar su proceso y mantenerse activo en la práctica del baile. "Escribo este blog porque creo que registrar lo que he practicado y crear oportunidades para presentarlo me ayudará a mejorar mi baile. Declarar públicamente el mundo al que aspiro también me ayuda a no descuidar el ritmo", aseguró.

En el video bailando al ritmo de Los Bunkers, el japonés agregó una de las frases que suele repetir en su espacio digital y que resume su motivación artística. "Nunca es demasiado tarde para empezar a bailar, porque hoy es el día más joven de mi vida".