No se conforman: Pingüinos de un acuario se resisten a comer pescado más barato

Los quisquillosos pingüinos y nutrias de un acuario japonés se negaron a comer su comida, luego que los trabajadores del recinto cambiaran su alimentación a un tipo de pescado más barato, a fin de disminuir costos por la inflación.

A través de un video realizado por un noticiero local, se puede ver cómo los animales esquivan la comida que los cuidadores le intentan dar, mientras que otros simplemente la botan al piso tras probar su sabor.

Según informó el cuidador principal del zoológico de Hakone-en a Vice, Hiroki Shimamoto, el cambio se debe a la inflación que ha estado aquejando al país durante el último tiempo, la cual causó que el costo de funcionamiento del recinto aumentara en un 20%.

Ante ello, el acuario comenzó a complementar el jurel japonés que antes le ofrecían a los animales con una alternativa de menor precio llamada "saba" o caballa.

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por los animales, aunque Shimamoto aseguró que "a los que se niegan a comer los peces nuevos, les damos lo que solían comer. Nunca obligaríamos a ningún animal a comer algo que no quiere".

