Tópicos: Mundo | Japón

Tokio: Lobo escapó de un zoológico y obligó a los visitantes a refugiarse

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

El animal estuvo suelto por varias horas mientras los trabajadores intentaban capturarlo.

 Pexels (referencial)

El Parque Zoológico de Tama informó que el lobo gris fue "capturado de forma segura y se confirmó que está a salvo".

Un lobo gris escapó de su jaula este domingo en un zoológico ubicado en Tokio, obligando al parque a suspender temporalmente la entrada y pedir a sus visitantes refugiarse en el interior de los edificios.

"Un lobo se escapó en el zoológico. Para garantizar la seguridad, suspendemos temporalmente la entrada. Si ya se encuentra dentro del zoológico, por favor, reúnase frente a la puerta principal o permanezca en una zona segura en el interior de un edificio", detalló en la red social X el Parque Zoológico de Tama, ubicado en el suburbio tokiota de Hino.

Según explicaron los responsables, el animal estuvo suelto por varias horas mientras los trabajadores intentaban capturarlo.

Posteriormente, el recinto informó que el animal fue "capturado de forma segura y se confirmó que está a salvo".

No se registraron heridos en el incidente.

El animal es uno de dos lobos grises que se encuentran actualmente en el zoológico, que abrió sus puertas en la década de 1950 como satélite del popular zoo de Ueno de la capital japonesa.

