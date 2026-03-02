Síguenos:
Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Arabia Saudita

Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita fue atacada con drones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ni Washington ni Riad han confirmado la procedencia de los aparatos, que se presume iraní.

La Guardia Revolucionaria lanzó esta noche una decimotercera ronda de bombardeos contra Israel y bases norteamericanas en países como Kuwait y Emiratos Árabes.

 EFE

La cancillería estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Medio Oriente, incluido Arabia Saudita.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un "pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio", sin que se informara de víctimas personales.

La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenaba a su personal y recomendaba a los ciudadanos estadounidenses "refugiarse" en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

"La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita continúa monitoreando la situación regional", señalaba el aviso, que instaba a los estadounidenses a "mantener un plan personal de seguridad", a "evitar manifestaciones y grandes concentraciones" y a "seguir las instrucciones de las autoridades locales".

La cadena CNN informó, citando fuentes cercanas al caso, que los drones están presuntamente vinculados a Irán, lo que aún no ha sido confirmado oficialmente por Washington ni por Riad.

El ataque se produce en medio de la fuerte escalada en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de una decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel, en el marco de una operación denominada "Promesa Verdadera 4".

En este contexto, el Departamento de Estado estadounidense pidió a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Medio Oriente, incluido Arabia Saudita, debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana.

