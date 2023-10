Biden: "Israel tiene el derecho de defenderse y punto"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este sábado "los ataques terroristas" contra Israel y advirtió que Washington "nunca" dejará de respaldar al Gobierno israelí.

"En este momento de tragedia, quiero decir al mundo y a los terroristas que Estados Unidos está con Israel. Nunca dejaremos de respaldarlos", expresó el mandatario en una declaración institucional desde la Casa Blanca, acompañado del secretario de Estado, Antony Blinken.

Las declaraciones de Biden ocurren luego del ataque a gran escala de Hamás contra Israel de este sábado, el cual derivó en una nueva guerra en la que han fallecido más de 200 israelíes y al menos 232 palestinos en Gaza, según los últimos datos confirmados por fuentes médicas de ambos lados.

El presidente estadounidense calificó de "espantosas" las imágenes de miles de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza contra poblaciones de Israel, matando "no solo a soldados israelíes sino también a civiles inocentes".

Biden explicó que en una llamada telefónica que mantuvo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le trasladó el "apoyo sólido e inquebrantable" de Estados Unidos a la seguridad de Israel.

"Israel tiene el derecho de defenderse y punto. No hay justificación para los ataques terroristas", declaró.

Today, I spoke with @IsraeliPM about the appalling Hamas terrorist attacks in Israel. I offered our support and reiterated my unwavering commitment to Israel’s security. @FLOTUS and I express our heartfelt condolences to the families who have lost loved ones.