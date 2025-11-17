Colonos israelíes queman viviendas y autos de palestinos cerca de Belén

Decenas de colonos israelíes, que residen ilegalmente en Cisjordania ocupada, quemaron este lunes tres viviendas y diversos vehículos en la aldea de Jabaa, al suroeste de la ciudad palestina de Belén.

Grupos de colonos atacaron, incendiaron tres casas y otros tres vehículos, además de una caravana, informó a la agencia Wafa el jefe del consejo de esta aldea, Dhiab Mashaleh.

Los vecinos fueron quienes apagaron los fuegos sin que hubiera heridos, más allá de los daños materiales.

El Ejército israelí dijo que policías y soldados habían sido desplegado en Jabaa tras ser informados de que "decenas de civiles israelíes habían incendiado y vandalizado casas y vehículos en la zona", según un comunicado.

Preguntados por la agenia de noticias EFE, no detallaron si habían arrestado a alguno de los agresores. El comunicado dice que "las fuerzas de seguridad israelíes están realizando búsquedas para localizar a los responsables".

Poco antes, colonos habían quemado una casa, dos vehículos y agredido a varios palestinos en otro ataque, que son casi diarios, contra la ciudad de Sair, al noreste de la urbe palestina de Hebrón.

"Los disturbios provocados por judíos en Judea y Samaria perjudican al Estado de Israel, avergüenzan al judaísmo y dañan el proyecto de asentamientos. Ellos no son nosotros", se apresuró a denunciar en X el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, quien urgió a actuar con "mano dura".

The Jewish rioters in Judea and Samaria harm the State of Israel, disgrace Judaism, and cause damage to the settlement project.

They are not us. They are not the State of Israel.

The IDF, the Shin Bet, and the Israel Police must act decisively and firmly to stop this rampage,… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 17, 2025

El ministro de Defensa, Israel Katz, calificó a los colonos de "anarquistas violentos y criminales" y dijo que no se permitirá ningún acto de violencia que "difame a la población de los asentamientos" (colonos) o dañe a los soldados.

Netanyahu pide aplicar "todo el peso de la ley"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidio este lunes a llevar ante la justicia a los colonos israelíes -a quienes se refirió como "alborotadores".

"Considero con suma gravedad los violentos disturbios y el intento de un pequeño grupo extremista, que no representa a los habitantes de Judea y Samaria, de tomarse la justicia por su mano. Exhorto a las fuerzas del orden a que apliquen todo el peso de la ley contra los alborotadores", dijo en un comunicado.

"Me ocuparé personalmente de este asunto y convocaré a los ministros pertinentes lo antes posible para abordar esta grave situación", añadió sin dar más detalles.